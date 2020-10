Cambuurtrainer Henk de Jong begrijpt verplaatsing wedstrijd: "Het kan ons ook gebeuren"

"Ik heb gebeld met trainer Maurice Steijn en het gaat echt niet goed daar. Daar zijn elf spelers ziek, en ook in zijn gezin zijn ze ziek, met behoorlijke klachten. Dus ze kunnen niet spelen, dat is duidelijk. Ze hebben ook al acht dagen niet kunnen trainen", zegt Henk de Jong.

Hij is er realistisch over dat het bij Cambuur ook kan gebeuren. "Dat is wel een angstbeeld. Wij hebben ook een paar gevallen gehad. Je moet wel elf spelers hebben en ook kunnen wisselen. Maar het belofteteam mag ook niet spelen en trainen. Dus we moeten niet moeilijk doen, het kan ons ook overkomen."

De wedstrijd wordt nu dinsdagavond gespeeld. "Dat moest om 21.00 uur voor FOX, maar ik zei dat het eerder moest want anders komen we midden in de nacht thuis."

Hij houdt er rekening mee dat ook het betaalde voetbal opnieuw wordt stilgelegd. "De kans is er. We worden één, twee keer in de week getest. We zijn wel redelijk veilig bezig, maar als het erger wordt, moeten we niet zeuren."