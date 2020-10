Sinterklaasintocht in Leeuwarden krijgt Grijze Piet

"Grijs is niet een kleur van een tint van een mens, grijze mensen bestaan niet, ja we hebben grijs haar", zegt Cees Anceaux, voorzitter van het Sinterklaascomité in Leeuwarden. "Maar we kijken verder, ook naar de kostuums en de haardracht."

Het was een lastige discussie. "Je doet het nooit goed, de ene helft van de mensen wil Zwarte Piet houden en de andere helft niet. Maar we willen een stap maken en laten zien dat we bereid zijn te luisteren naar zaken die er spelen. We denken dat dit een goed alternatief is."

Bij de vrijwilligers waren de reacties positief. "We hopen dat dit een hoop bijval krijgt. Ik denk wel dat dit goed gaat vallen in Friesland."

Dit jaar wordt de intocht vanwege corona niet op de traditionele manier gehouden. Het gaat dus om volgend jaar, omdat het dit jaar te moeilijk is om een intocht te organiseren. "We hebben een alternatief bedacht, maar of dat nog kan met de nieuwe maatregelen. Het is een moeilijke tijd, daar moeten we mee dealen."