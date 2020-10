Q&A: Huisarts Bart Maats beantwoordt luisteraarsvragen over corona

Wat vindt u van de brandbrief over het coronavirus die ook door een aantal huisartsen is opgesteld?

"Ik heb hem zelf niet getekend. Ik denk: schoenmaker, blijf bij je leest. Er zijn 17 miljoen mensen die er een mening over hebben. Een huisarts is op dat moment gewoon een particulier, één van die 17 miljoen mensen. Mijn werk is in de spreekkamer tegenover, bij de patiënt. Dan vind ik het lastig om van tevoren al te zeggen dat ik jongeren belangrijker vind dan ouderen, of dat ik vind dat de bar open moet blijven, of dat de vakanties door moeten gaan of de terrasjes open. Dat gaat mijn inschattingsniveau te boven, dus ik hou mij bij mijn vak. Ik ben huisarts, en ik wil de patiënt die ik op dat moment bij me heb, zoveel mogelijk helpen."

Is een mondkapje schadelijk voor de gezondheid?

"Als je de afweging moet maken, de voor- en nadelen van een mondkapje, dan zou ik in dit geval het mondkapje op doen. Het voelt ongemakkelijk, het voelt onprettig, het voelt onvrij, maar in deze situatie waarbij we proberen het coronavirus onder de duim te krijgen denk ik dat het heel goed is om een mondkapje op te doen in de openbare ruimtes, als je de kans loopt om het coronavirus te verspreiden of het te krijgen. De som blijft gewoon die van de voor- en de nadelen. Normaal lopen wij niet met een mondkapje op, maar in deze situatie denk ik dat de voordelen ver boven de nadelen uit komen."

Kan ik nog naar de huisarts?

"Als het nodig is om op de praktijk te komen, bent u welkom. We gaan terug naar de situatie van het voorjaar, met online of telefonische consulten. Maar er zijn ook dingen die we moeten zien. Als er iets aan de hand is, bel naar de praktijk, dan kunnen we dat per geval bekijken. We willen graag dat u belt, dat u met ons overlegt, dan kunnen we gepaste hulp voor u vinden. Het is nu anders dan tijdens de eerste golf, we willen graag doorgaan met ons werk zover de situatie dat door laat gaan. Dat werk is mensen helpen.

Hoe goed zijn de huisartsen voorbereid op deze nieuwe coronagolf?

"Vorige keer waren we in Friesland enigzins voorbereid op de eerste golf, omdat die eerst in het zuiden van het land toesloeg. Nu zijn we nog beter voorbereid. Over de behandeling is meer bekend, er zijn meer materialen beschikbaar, en we hebben meer kennis over hoe het virus zich gedraagt. Ik denk dat we de tweede ronde goed in zijn gegaan."

Kun je ook met vluchtige contacten, die geen 15 minuten duren, besmet raken?

"Er is niet één manier om besmet te raken. Bij al dit soort adviezen gaan we uit van de minste inspanning die het meeste effect heeft. Kort contact hebben met iemand die corona heeft kan zorgen voor besmettingen, maar over het algemeen gebeurt dat niet. Bij het geven van adviezen ga je uit van de gemiddelden, niet de uitersten. Ik denk dat de 15 minuten als richtlijn is aangegeven omdat mensen dan niet in paniek raken. Je probeert de gemiddelden aan te geven om het bericht zo duidelijk mogelijk te maken. Je werkt in deze situaties met marges, het is geen precieze wetenschap."

Huisarts Maats over hoe snel je besmet kunt raken: