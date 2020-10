Toren van Marsumer Poptaslot in de steigers; ui krijgt nieuwe leien

Er zijn wel eens eerder renovaties geweest, maar na veertig jaar is de ui nu weer aan de beurt, zegt slotbewaarder Bert Prins. Er was nogal wat lekkage in en daarom moet het opnieuw worden belegd met leien. Verder worden bij wijze van steekproef een paar muur-ankers uit de muur gehaald. Als die verroest zijn, worden alle muur-ankers aangepakt.

Vanwege de corona komen er sinds maart geen bezoekers op het Poptaslot en dus hebben de bouwvakkers alle ruimte. Op dit moment wordt bij de steigers een bouwlift opgebouwd. Eén van de liftbouwers ziet de voordelen wel in van deze klus: "Het zijn mooie projecten. Je kunt een beetje om je heen kijken. Zo'n oud gebouw spreekt wat meer tot de verbeelding. Ik ben hier nog nooit eerder geweest."

De voortuin van het Poptaslot is wel open voor bezoekers. Nieuwsgierigen kunnen vanuit de tuin de renovatie volgen.