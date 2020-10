Hengelsportvereniging Voorwaarts uit Drachten in actie voor schone vijvers

Niet meer kunnen vissen en zwemmen door een wildgroei aan waterplanten. Dat is het geval in verschillende vijvers in Drachten. Hengelsportvereniging Voorwaarts uit Drachten wil dat niet meer. Ze hebben daarom als proef een specialistisch bedrijf ingeschakeld om de planten te verwijderen. Voor twee vijvers is dat een klus van zes dagen en het kost maar liefst 16.000 euro.