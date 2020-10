Sluiting horeca is ook klap voor winkels in Leeuwarden: "De ziel is er wat uit"

"Er zijn verschillende partijen in een binnenstad die elkaar versterken: detailhandel, horeca, cultuur en evenementen. Drie van de vier zijn straks dicht of werken op heel beperkte capaciteit", zegt Galema. De ziel is er volgens hem wat uit.

Uit onderzoek bleek al dat er minder mensen komen in de winkels van Leeuwarden. Dat zou nu alleen nog maar minder worden. "Het kan zijn dat dat meevalt, als naar de winkels gaan één van de weinige dingen is die je in de omgeving nog kunt doen", zegt Galema. "Het winkelen voor je plezier staat nu wel op een lager peil de komende maand."

Duidelijkheid over mondkapje

Winkeliers in de binnenstad van Leeuwarden zijn blij dat er duidelijkheid komt over het dragen van een mondkapje. Het moet juridisch nog geregeld worden, maar het kabinet verwacht dat over een paar weken het mondkapje wettelijk verplicht wordt in publieke binnenruimtes.

En dat is de duidelijkheid waar winkeliers op wachten, aldus Galema: "Het voorkomt discussies. Dan ben je van het gedoe af. Als we nu allemaal meewerken, kunnen we straks weer verder."