Vrijwilligers sportverenigingen in de knel: "Ze staan voor problemen waar ze niet op voorbereid zijn"

Financieel gezien is aan de meeste problemen wel een mouw te passen, denkt De Vries. Het probleem is dat de binding die mensen hebben met hun vereniging nu wegvalt. "Mensen zijn vrijwilliger omdat ze het zo mooi vinden om bijvoorbeeld een training te verzorgen of als team steeds beter te worden." Volgens De Vries komen de vrijwilligers nu voor hele andere kwesties te staan: "Wij plaatsen hen nu voor problemen waar ze niet op voor zijn bereid."

Trouw aan de vereniging

Volgens de Vries valt het aflopende ledental bij sportverenigingen in Fryslân nog toe. "Wij zijn in Fryslân trouw aan ons verenigingsleven. Dat is ook het begin van de oplossing. Het zal de komenende maanden nog ingewikkeld blijven, maar we zullen trouw aan elkaar en de vereniging moeten zijn om de vereniging overeind te houden."