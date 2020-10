FNP Leeuwarden wil dat fruit van hof bij Uniastate Bears naar Voedselbank gaat

In de eerdere gemeente Littenseradiel kreeg de stichting achter Uniastate een geldbedrag van ongeveer 5.000 euro om het appelhof te onderhouden. De gemeente Leeuwarden nam het onderhoud in 2018 over, toen Bears onderdeel werd van de gemeente.

De FNP-fractie wil van het college weten of dat ervan op de hoogte is dat het fruit nu blijft liggen en dreigt te vergaan. De fractie draagt als oplossing aan dat de appels en peren naar de Voedselbank worden gebracht, zodat mensen men minder geld ervan kunnen profiteren.

Oude gemeentenamen

De fractie wijst daarnaast ook op het feit dat er nog steeds een verouderd meedelingsbord bij de Mariakerk in Bears staat. Daarop valt te lezen: "Uniastate én de kerk zijn trouwlocaties van de gemeente Littenseradiel".

Het valt de FNP-fractie op dat in de eerdere gemeentes Littenseradiel, Leeuwarderadeel en Boarnsterhiem vaker de oude gemeentenamen voorkomen. Dat zou verwarrend zijn. De fractie vraagt zich af of het college van plan is dat te veranderen.