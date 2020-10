Dr. Obe Postmaprijs 2020 voor Jan Popkema: "Zo zoon, zo vader"

"De uitdaging bij het vertalen van dit boek is dat je het Duitse origineel evenaart en dat het ook goed Fries is. Eén van de kenmerken van het Duits is dat het lange zinnen heeft en die zinnen heb ik weleens moeten opknippen. Een vertaler moet recht doen aan de taal van oorsprong en aan de ontvangende taal", zegt Jan Popkema.

Hij kreeg het idee om deze klassieker te vertalen van zijn zoon Anne-Tjerk. "Hij heeft het mij aangedragen, als mogelijkheid, en daar wilde ik mijn tanden in zetten." Zijn zoon kreeg in 2012 de prijs voor de vertaling van De Hobbit. "Het eerste wat ik dacht toen ik dit hoorde: 'zo zoon, zo vader'." Voor Popkema is de prijs een vorm van taalbevordering.