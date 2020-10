Dr. Obe Postmaprijs 2020 voor Jan Popkema met 'It parfum'

Jan Popkema (1942) is frisist en neerlandicus. Hij werkte onder andere bij de leraren-opleiding Fries en Nederlands in Leeuwarden en was lexicograaf bij de Fryske Academy. Daarnaast heeft hij literair werk van bijvoorbeeld Gysbert Japicx vertaald en Friese leermiddelen geschreven. De Friese vertaling van Das Parfum verscheen in 2018 bij uitgever Regaad.

De adviescommissie van de dr. Obe Postmaprijs bestond uit Cees van Mourik (voorzitter), Cilla Geurtsen en Rein Smilde. De kommissie schrijf over It Parfum: "Men voelt de emotie, ruikt de stank, maar ook de diversiteit aan geuren en men zit in het hoofd van de moordenaar van Marianne. Een hele rijke vertaling en een prachtige prestatie!"

Uitreiking

De prijs wordt door gedeputeerde Sietske Poepjes uitgereikt op 19 november in samenwerking met festival Explore the North. De prijs bestaat uit een bedrag van 2.000 euro en een oorkonde. In verband met de coronamaatregels kan er maar een beperkt aantal mensen bij de uitreiking aanwezig zijn. Er zal daarom een livestream zijn.