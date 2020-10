Politie zoekt getuigen van gewapende overval in Leeuwarden

De politie kreeg rond 2.00 uur een melding van een overval op een bedrijfspand aan de Vestaweg op bedrijventerrein De Hemrik. De melder werd buiten, nadat hij het gebouw had afgesloten, door twee personen bedreigd en mishandeld. Onder bedreiging van een vuurwapen gaf het slachtoffer in het pand een klein geldbedrag af. De daders gingen er daarna vandoor.

De man is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Leeuwarden, waarna de politie onderzoek deed. De politie vraagt mensen die meer weten of die dinsdagnacht tussen 1.00 en 2.00 uur iets hebben gezien, telefonisch contact op te nemen via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000.