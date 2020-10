Nieuwe maatregels zwaar voor studenten: "Op een gegeven moment ben je je studentenkamer zat"

Alle activiteiten die de studentenvereniging gepland had staan, proberen ze nu een online versie van te maken. "Zodat onze leden wel contact met elkaar kunnen houden." Van der Schoot denk dat de leden daar veel behoefte aan hebben.

Dat merkte ze ook in de intelligente lockdown in maart. "Mensen zijn gewoon heel erg klaar met thuiszitten. Op een gegeven moment ben je je studentenkamer best wel zat en heb je behoefte om met anderen dan je huisgenoten te praten."

Klap kleiner

De klap is deze keer volgens Van der Schoot echter kleiner dan bij de vorige lockdown, omdat die toen heel onverwacht kwam: "Het is nu ook een soort nieuw normaal geworden dat je je steeds moet aanpassen aan nieuwe regels. Mensen vinden het niet leuk, maar ze begrijpen het beter."

Het is echter een zware tijd voor studentenverenigingen. Van der Schoot: "Uiteindelijk draait een studentenvereniging om de gezelligheid met elkaar en van elkaar kunnen leren. Dat wordt op deze manier wel moeilijk gemaakt. Maar op dit moment gaat de gezondheid boven gezelligheid. Ik denk dat elke student dat ook kan begrijpen."

Financieel gezien houdt Osiris het volgens Van der Schoot nog wel even vol. "We hebben wel redelijk wat reserves, waardoor we het tot nu toe nog goed doen. We zorgen nu gewoon dat we geen onnodige investeringen doen en een spaarpotje houden."