Coronaniews van 14 oktober: 124 nieuwe coronabesmettingen

De corona-app moet er ook in het Fries komen, vindt gedeputeerde Sietske Poepjes. De app is nu in meer dan 10 talen te lezen, maar een Friese versie is er nog niet, terwijl het Fries wel de tweede rijkstaal van Nederland is. "Het is ook heel persoonlijk voor mensen. Dit gaat over je gezondheid, over je eigen welzijn en leefomgeving. Dan werkt het heel goed wanneer je dat in het Fries kunt doen, dat voelt vertrouwd", zegt Poepjes.