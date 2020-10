Veel dode bomen in zuidoost-Fryslân door de 'letterzetter'

In de sparrenbossen van zuidoost-Fryslân zijn drie boomsoorten terug te vinden. "De fijnspar, de omorika spar en de sitkaspar. En we zien dat vooral de fijnsparren eronder te lijden hebben. We hebben ongeveer 150 hectare aan fijnsparren", zegt boswachter publiek Manon van Wesel van Staatsbosbeheer.

"Bij de andere twee soorten zien we ook wel aantasting, maar wel in mindere mate. We zien overal al wel een begin van de letterzetter in elk vakje. Dat zou op de lange duur betekenen dat zo'n bosvak in zijn geheel zal verdwijnen als je niets doet."