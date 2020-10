Waterstoring in Camminghaburen in Leeuwarden door leidingbreuk

Eerder woensdagochtend meldde Vitens nog dat meerdere wijken in Leeuwarden waren getroffen door de storing.

Het lek is inmiddels gelokaliseerd: het zit in een leiding aan de Glinstrastate in Camminghaburen. Huishoudens in de omgeving ondervinden er op dit moment ook last van.

Vitens is op dit moment bezig met reparatiewerkzaamheden. Wanneer de problemen verholpen zullen zijn, is nog niet bekend.