Persoon gewond bij overval aan de Vestaweg in Leeuwarden

Net na 2.00 uur werd de politie gealarmeerd. Een onbekend persoon had geprobeerd een overval te plegen bij een bedrijf aan de Vestaweg op bedrijventerrein De Hemrik. Waarschijnlijk werd daarbij een raam geforceerd met een lachgastank en een camera van de muur geslagen.

Bij het voorval raakte één persoon gewond. Wie dat precies was en wat die persoon met de overval te maken had, is niet duidelijk. Deze persoon is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De recherche heeft ter plaatse onderzoek gedaan.