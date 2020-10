Horeca dicht: "Het voelt als een examentelefoontje. Ik denk dat we gezakt zijn"

Hagting zegt dat de klap groot is. "Het gaat om vier weken, maar ik denk dat het wishfull thinking is. Ik denk dat het iets langer gaat duren. Het loopt alleen nog maar op met het aantal besmettingen. Maar ik denk dat je de horeca open had moeten houden, zodat je contactmomenten thuis en op straat kon voorkomen. Door mensen te beperken in het uitgaan, dwing je ze bijna om andere mogelijkheden te zoeken. Lekker thuis met twintig man of in een park omhangen. Het gebeurt."

Flinke borrel

Echter, hij zag het aankomen: "Een waardeloze uitslag, maar niet onverwacht. Vanavond gaan we een stevige borrel drinken met z'n allen, dan gaan we schakelen en morgen een plan maken en de schouders eronder. Het is ook voor je mensen belangrijk, als het kabinet ons geen perspectief biedt, moeten we dat zelf doen."

"Oncontroleerbare achter-de-deur-situatie"

De eigenaar van het restaurant snapt de maatregelen aan de andere kant ook wel. "Als je kijkt naar de cijfers is het terecht. Natuurlijk is het besmettingsgevaar wat groter, met name in grotere zaken. Maar het risico is dat alles wat nu in een veilige, gecontroleerde omgeving gebeurt, straks in een oncontroleerbare achter-de-deur-situatie komt. Ik vermoed dat mensen toch bij elkaar blijven komen in grotere groepen dan is toegestaan."