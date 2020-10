HEA! Schieten op kleiduiven

Het is een verslavende sport, zeggen ze bij KSV De Harste in Sumar: kleiduifschieten. En het doet niemand pijn, want het slachtoffer is een schijfje van klei. Afgelopen zaterdag was de laatste dag van het jaar dat de leden hun jachtgeweren konden laden om de kleiduiven uit de lucht te schieten. Het is nog niet zo gemakkelijk om raak te schieten, of zoals voorzitter Fetze Woudman zegt: "Je moeten eigenlijk mis schieten om de kleiduif te raken."