LIVE: Volg hier de persconferentie over het coronavirus met de eerste Friese reacties

Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge houden dinsdagavond weer een persconferentie over het coronavirus. Namens het kabinet maken ze waarschijnlijk weer een flink aantal nieuwe maatregelen bekend. Om 19.00 uur is de persconferentie live te volgen bij Omrop Fryslân op de radio, op televisie en hier op internet. Na de persconferentie is er meteen een extra Fryslân Hjoed met de eerste reacties uit Fryslân.