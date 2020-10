Minister Schouten wil over 10 jaar zo'n 26 procent minder stikstof-uitstoot

"Dit wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat alle doelen die in de Kamerbrief van 24 april staan gehaald worden", zegt Trienke Elfsof van landbouworganisatie LTO Noord. Maar zij is nog niet te spreken over de concrete dingen waar minister Schouten mee komt.

"Wij zien nog geen oplossing"

Elshof: "Wij vragen aandacht voor dat wij in de landbouwsector en in andere sectoren bedrijven hebben zonder vergunning. Die bedrijven staan daardoor in hun ontwikkeling ook stil. Zij kunnen geen nieuwe lening aanvragen, ze kunnen het niet doorgeven aan iemand anders en het zelfs niet verkopen. De minister heeft gezegd dat zij het wil oplossen, maar wij hebben die oplossing tot nu toe nog niet gezien. Zij legt het ook wel een beetje bij de provincies neer, die vinden dit ook lastig. In deze Kamerbrief vinden wij nog geen oplossing."

Elshof weet niet of 26 procent minder stikstof wel reëel is. "Dat is lastig te zeggen, ook omdat wij niet precies weten wat daar nu voor nodig is. Ook bij onze eigen sector. Is opkopen effectief? Of moeten wij renoveren? Dat is niet duidelijk. Misschien is het helemaal niet haalbaar, dat weten wij nog niet."