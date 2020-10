V.V. Workum hoopt dat er geen 'grijze gebieden' ontstaan in coronaregels

Voorzitter André Visser van v.v. Workum geeft aan dat het er afwachtend in staat. "Vanaf maar hebben we er al mee te maken. Steeds kun je weer wat binnen de regels, maar vervolgens komen er weer strengere regels. Maar ik denk dat wij er redelijk nuchter in staan. Alles valt en staat met hoe je het nieuws aan je leden geeft. Doe je dat op een positieve manier, dan gaat het goed."

"Mensen bijeen brengen, dat kan even niet"

Het blijft wel vervelend. "Wij runnen wel een club om mensen bijeen te brengen en hen te laten sporten. Dat kan even niet." Visser hoopt wel dat de jongste jongeren nog wat kunnen blijven doen de komende tijd. "Voor de volwassenen staat het bijna wel vast dat het de komende periode even niets wordt. Wedstrijden niet en trainen niet. Dus wij hopen dat er voor de jongeren onder de 18 jaar nog wel wat mogelijk blijft."