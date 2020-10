Boete voor manipuleren van foto van politieagent

De verdachte was kwaad omdat er een inval in zijn bedrijf was gedaan. Hij heeft daarna een foto van het hoofd van de politieagent op dat van een nazi-uniform geplakt. Hierna heeft hij de foto doorgestuurd naar een vriend. De foto ging daarna al snel het eiland over.

De verdachte heeft intussen excuses aangeboden voor zijn actie. De politieagent voelt zich zeer gekwetst door de actie van de verdachte. Die moet naast de boete ook nog 650 euro aan smartengeld betalen.