Filiaalleider Lidl deed valse bommelding in eigen winkel

Blinde paniek

De verdachte zei dat hij in een 'blinde paniek' de klantenservice van de Lidl had gebeld. De telefoniste die het telefoontje aannam, kreeg een bommelding te horen in een Oost-Europees accent. De bom zou in Leeuwarden liggen.

De melding werd serieus genomen, waarna zowel de Lidl als de Aldi werden ontruimd.

Straf

De rechter had het in de rechtszaak over 'zeer kwalijke feiten'. Hij veroordeelde de Leeuwarder tot een werkstraf van 40 uren. Omdat het motief vaag bleef, vond de rechter het daarnaast noodzakelijk om een stok achter de deur te houden, door middel van een voorwaardelijke celstraf.

De filiaalleider is door de supermarkt ontslagen.