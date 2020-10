Mensen in de toekomst sneller uit de schulden

Op dit moment moet er met instanties nog per persoon apart een afspraak worden gemaakt. Dat kost veel tijd en zorgt bij de persoon met schulden voor veel extra stress. Gemiddeld zit er meer dan een jaar tussen het eerste moment dat iemand bij de gemeente aanklopt en het moment dat er met de laatste schuldeiser een afspraak kan worden gemaakt. Door in ieder geval met de vaste schuldeisers een standaard afspraak te maken moet dat mogelijk al binnen een maand zover zijn. Niet dat de persoon dan al uit de schulden is, maar dan moet al wel duidelijk zijn hoe er een oplossing voor de schulden zal komen.

Alle Friese gemeenten, behalve Heerenveen

Alle Friese gemeenten, behalve Heerenveen, doen mee aan deze nieuwe regeling. De nieuwe werkwijze is de afgelopen maanden al uitgetest in de gemeente Den Haag en daar is men tevreden.

"We zien dat het werkt en dat mensen eerder weten waar ze aan toe zijn," zegt directeur Hans van der Meulen van de Kredietbank Nederland in Leeuwarden. Zij voeren de regeling uit namens de Friese gemeenten. "Als je in de schulden zit dan doe je niet volledig mee met de maatschappij. Schulden hebben geeft heel veel stress."