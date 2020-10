Verdachte van poging doodslag Dokkum langer vast

De vrouw werd in de nacht van 26 op 27 april ernstig mishandeld in haar woning aan de Schans in Dokkum. Ze liep daarbij zware verwondingen op aan het hoofd. De vrouw had drie schedelfracturen, en was in shock toen de politie bij haar woning arriveerde.

De verdachte had geprobeerd het huis fan het slachtoffer in brand te steken, terwijl haar driejarige dochter nog in de woning aanwezig was. Het meisje moest naar het ziekenhuis toe.

Op de vorige pro forma-zitting heeft de rechtbank bepaald dat de inwoner van Ferwerd naar het Pieter Baan Centrum moest voor onderzoek, maar dit is nog niet gebeurd. Mogelijk kan hij hier begin 2021 terecht. De man wilde graag naar huis, maar de rechtbank ging hier niet in mee en houdt de man in ieder geval nog drie maanden langer vast.