Geen witte, maar gele nummerborden bij Friese vakantieparken

De parkeerplekken bij Eysingastate in Sint Nicolaasga hadden deze weken vol moeten staan met witte nummerborden. Maar vanwege het hoge aantal besmettingen met het coronavirus in ons land, blijven de Duitse gasten voor een groot deel weg. Toch zijn er nog redelijk wat mensen die het vakantiepark met zo'n 50 bungalows aandoen.

Karin en Hans Leufkens uit Limburg zijn twee van die bezoekers. Ze hadden eigenlijk andere plannen voor deze herfst, maar door omstandigheden slapen ze nu in Sint Nicolaasga.

De plannen waren Sardinië of Denemarken, en dan is Fryslân natuurlijk wel wat anders. Al maken de Leufkens zich daar niet zo druk over. "Het is gewoon een hele andere vakantie: warm aankleden en dan naar de Waddenzee of het IJsselmeer en dan met een bak koffie in een restaurant."

Dat de plannen van vele vakantiegangers in allerijl moesten worden veranderd, merken ze ook in Sint Nicolaasga. Dieneke Soeting van het vakantiepark: "Zelfs gisteren waren er nog mensen die boekten, en die dezelfde dag nog arriveerden voor een week vakantie in Fryslân."

Horeca

Ondanks deze positieve geluiden maken ze zich bij Eysinga State wel wat zorgen over de persconferentie van dinsdagavond. Mogelijk moet de horeca opnieuw de deuren sluiten: "Dat is een strop voor de horeca-ondernemer die hier in het restaurant zit."

De Limburgse gasten wachten het intussen af, ze hebben in ieder geval genoeg plannen voor de komende week, die ook met eventuele nieuwe coronamaatregelen nog goed te doen zijn: "Beetje rondrijden Stavoren, Joure, Wolvega. In verband met Covid doe je natuurlijk niet de grote steden."