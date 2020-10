Vijf jaar langer tijdelijke natuur bij ECOmunitypark

Het ECOmunitypark in Oosterwolde is tot nu toe nog het enige bedrijventerrein in Fryslân dat voor een groot deel ingericht is met tijdelijke natuur, om de lokale biodiversiteit te verbeteren. Volgens initiatiefnemer Jan Zwart heeft de natuur een positief effect op de bedrijven en met name de werknemers. "Een groene werkomgeving heeft vele voordelen voor mens én natuur."

Risico's

Het lijkt een gevaarlijke tegenstelling: natuur op een plek waar mogelijk in de toekomst nog gebouwd zal gaan worden. Want wat nu als er een beschermde diersoort wordt aangetroffen? Daar heeft de huidige ontheffing echter in voorzien: want met de ontheffing 'Tijdelijke Natuur' wordt ervoor gezorgd dat de eigenaar van het terrein de mogelijkheid krijgt om deze dieren op een goede manier te verhuizen, en weg te halen.