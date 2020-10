Protest tegen aanleg parkeerterrein in Leeuwarden vanwege oude bomen

De bomen, waarvan één is opgenomen op de landelijke monumentenlijst, staan op het terrein van Aquario Vastgoed. De ondernemer is van plan kantoren te verhuren in het pand en wil daarom parkeerplekken aanleggen. Volgens Bomenridders Leeuwarden zullen de bomen dat niet overleven.

De eigenaar van het pand laat weten dat de parkeerplaats zal worden gevuld met grind, wat ervoor zorgt dat het water gewoon bij de grond kan komen, maar de auto's er wel op kunnen parkeren. Er is echter geen vergunning afgegeven voor de aanleg daarvan, waardoor het hoveniersbedrijf dat bezig was met de aanleg voortijdig haar werk moest neerleggen.