In de rij voor de nieuwe coronateststraat in Leeuwarden

Werkwijze

In de tent op de Hemrik kunnen enkele auto's achter elkaar staan. "Wij komen dan uit het gebouwtje, we scannen de code die mensen bij zich hebben en dan nemen we een test af. Dat kan of een keelswab zijn of een keelneusswab, afhankelijk van het type test dat mensen hebben", legt Stokman uit.

Individuele testers krijgen volgens Stokman een keelswab."Maar er zijn ook mensen die zich als poule hebben opgegeven." Die krijgen een keelneusswab. "Dat gaat in één buisje. Als de hele groep negatief is, ben je minder materiaal kwijt. Zijn ze wel positief, dan moet iedereen nog een keer getest worden."

De tests van U-Diagnostics worden op eenzelfde manier uitgevoerd als bij de GGD. "Ook die gaat ver achterin de keel. Dan wordt er met een schrapertje wat slijm losgehaald en dat wordt dan verstuurd naar een laboratorium."

Er is echter discussie geweest over de betrouwbaarheid van de testen van commerciële bedrijven, maar Stokmaan staat achter haar bedrijf. "Ik kan alleen maar voor dit bedrijf spreken, maar die PCR tests worden meegenomen naar de grote labs." Het gaat dan om labs in Rostock en Keulen, "en die zijn door het RIVM goedgekeurd."