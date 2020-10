Horeca volledig dicht: "We dragen onze bedrijfstak ten grave"

"Het voelt alsof we vanavond onze bedrijfstak ten grave gaan dragen", zegt Van de Erve. Volgens hem zijn dit te ingrijpende maatregelen voor de sector om te kunnen voortbestaan. "Het is ook niet te begrijpen, want meer dan 70 procent van de daadwerkelijke besmettingen vindt thuis plaats. Minder dan 2,9 procent worden daadwerkelijk besmet in de horeca."

Slimme oplossingen

Van de Erve had liever gezien dat er zou worden ingezet op slimme oplossingen, zodat er wel gewoon geld kan worden verdiend en de horeca ook na de coronacrisis overeind blijft. "Laten we vooral niet in de emotie schieten en gewoon de cijfers van het RIVM erbij nemen." Volgens Van de Erve moet er scherper toezicht komen op thuisfeestjes. "Dat los je ook niet op door te zeggen dat je na 20.00 uur geen alcohol mag kopen, want mensen kopen het dan wel van tevoren."

Er waren eerst nog geluiden dat de horeca om 18.00 uur zou sluiten, in plaats van volledig dicht. Van de Erve: "Alles is beter dan helemaal sluiten. Maar veel slimmere oplossing was geweest om te handhaven en het probleem aan te pakken waar het ligt: in de thuissituatie."

Financiële steun

Van de Erve hoopt dat de overheid snel met financiële steun komt voor de horeca: "Want wij zijn de enige bedrijfstak die gesloten wordt. Ik vind het niet meer dan normaal dat wij daarvoor worden gecompenseerd." Tot nu toe is dat volgens hem niet altijd goed gebeurd. "We kregen niet wat ons beloofd was, maar dat waren wel steuntjes in de rug."

Veel bedrijven teren nu op hun spaargeld. "Dan red je het niet met positiviteit en de schouders eronder", zegt Van de Erve. Hij hoopt dat het kabinet nog op op andere gedachten kan worden gebracht,