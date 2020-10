Kabinet wil horeca volledig sluiten en drankverkoop in avond verbieden

Het kabinet zal bij de persconferentie dinsdagavond melden dat de horeca helemaal dicht gaat en dat na 20.00 uur geen alcohol mag worden verkocht. Dat verwachten insiders in Den Haag. Het is de zoveelste tegenslag voor de horeca en niet eerlijk, vindt voorzitter Corné van de Erve van Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Fryslân.

"Het voelt alsof we vanavond onze bedrijfstak ten grave gaan dragen", zegt Van de Erve. Volgens hem zijn dit te ingrijpende maatregelen voor de sector om te kunnen voortbestaan. "Het is ook niet te begrijpen, want meer dan 70 procent van de daadwerkelijke besmettingen vindt thuis plaats. Minder dan 2,9 procent worden daadwerkelijk besmet in de horeca."