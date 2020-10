Kabinet komt met gedeeltelijke lockdown; Buma: "Houd je ook binnen aan de regels"

Joris Hagting van restaurant Aan de Gracht in Sneek geeft een reactie op het sluiten van de horeca de komende vier weken: "Het voelt een beetje alsof je je examentelefoontje krijgt. En ik denk dat we gezakt zijn. De klap is groot. Het gaat om vier weken, maar ik denk dat het wishfull thinking is. Ik denk dat het iets langer gaat duren. Maar ik denk dat je de horeca open had moeten houden, zodat je contactmomenten thuis en op straat kon voorkomen. Door mensen te beperken in het uitgaan, dwing je ze bijna om andere mogelijkheden te zoeken. Lekker thuis met twintig man of in een park omhangen. Het gebeurt."