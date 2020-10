Berltsum krijgt nieuwe sportschool: "We gaan er gewoon voor"

Al jaren kunnen ze in Berltsum bij Fysio Eijzenga terecht voor sport, maar de fitnessruimte is eigenlijk te klein voor het geven van groepslessen. De familie Eijzenga is daarom op zoek gegaan naar een nieuwe locatie, en met succes. Toen fysiotherapeut en trainer Hans Hoogsteen daarover hoorde, wilde hij graag inspringen. "Het was mijn droom om zoiets op te zetten. En dat het nu echt zal gebeuren, is geweldig. Dit had ik niet kunnen dromen."

Een groot podium van 10 bij 10 meter komt in het midden van de loods te staan. Het is het pronkstuk van de zaal, en volgens mede-eigenaar Hans uniek: "Dat heb ik nog nooit ergens gezien, dus daar zijn we ook echt wel heel trots op." Op het podium worden groepslessen gegeven in onder anderen boksen, Kettlebell en TRX.