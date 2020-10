Westgat wordt weer te ondiep en moet snel worden uitgebaggerd

Twee jaar geleden is dit stuk ook gebaggerd en dat heeft toen economisch positief uitgepakt. "Doordat het stuk werd uitgebaggerd in 2018 konden de grotere kotters de haven weer bereiken", zegt Post. "Daar kwam een geweldige economische impuls uit voort. We kwamen op een totaal economisch effect van 30 miljoen euro."

Dat dreigt nu echter weer te verdwijnen. Uit metingen die iedere twee maanden worden uitgevoerd, blijkt dat het Westgat weer ondieper wordt. Post: "In het begin hield het Westgat zich uitstekend, maar we zien de laatste tijd dat er een soort drempel ontstaat, vlak voor het Westgat de Noordzee bereikt." Die drempel van zo'n 5,5 meter moet worden weggehaald, zodat schepen niet beschadigd raken.

"Uitermate wispelturig"

Het is volgens Post niet vanzelfsprekend dat het Westgat op diepte wordt gehouden. "Bovendien is de Waddenbodem uitermate wispelturig. Dat hebben we ook bij andere havens gezien." Een herfststorm kan bijvoorbeeld ineens een drempel opwerpen, die onmiddellijk moet worden weggebaggerd. "In dit geval is het langzamer gegaan."