FNP: Fryslân moet weer een Europe Direct-vestiging krijgen

De Europese Commissie (EC) is met een oproep bezig om in Nederland nieuwe informatiecentra over Europa te openen. Tot nu toe was er maar een klein aantal van zulke Europe Direct-centra. De EC zou nu een betere spreiding willen van zulke vestigingen over Nederland, en het streven is in alle twaalf provincies.

De Europe Direct-vestigingen fungeren als informatie- en vraagbaak voor inwoners, bedrijven, onderwijsinstellingen en andere organisaties. FNP-statenlid Sybren Posthumus: "Met het oog op de ambities van Fryslân met Europa om 130 miljoen subsidie binnen te halen vanuit Brussel voor projecten en initiatieven hier, vindt de FNP dat er ook in Fryslân zo'n vestiging zou moeten komen."

Dat kan bovendien een versterking zijn van het 'Europe Ready Fryslân'-netwerk dat al actief is. In het verleden zat in het voormalige beursgebouw in Leeuwarden ook een Europe Direct-vestiging, maar op een bepaald moment werd het geconcentreerd in Groningen.

Geld

De EC zou ook budget hebben voor een groter aantal kwalitatief goede vestigingen. De vijf lopende contracten lopen af en gegadigden moeten op korte termijn, voor 22 oktober, reageren. Het hebben en bemensen van zo'n centrum kan Europa en regio volgens de FNP dichterbij elkaar brengen en maakt de kans om subsidies binnen ta halen in de regel niet kleiner.

Extra argument volgens de partij is dat het nu in coronatijd lastiger is geworden om in Brussel te komen. "Alle reden voor de provincie om in actie te komen en deze vogel niet over het net te laten vliegen", zegt Posthumus.