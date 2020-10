Leraar Winsumer basisschool uitgeroepen tot duurzaamste docent van het jaar

Leraar Ewoud van der Weide van OBS It Bynt uit Winsum is dit jaar uitgeroepen tot duurzaamste docent van Nederland in het primair onderwijs. De prijsuitreiking was maandagavond in Amsterdam, het gebeurde digitaal vanwege corona. Met de landelijke verkiezing Duurzame Docent willen onderwijsorganisaties duurzame docenten aanmoedigen en een podium geven.