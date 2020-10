Vier grote schaatswedstrijden naar Thialf in Heerenveen

Door het wegvallen van de eerste serie World Cupwedstrijden was er behoefte om voor de eerste helft van het seizoen een sterke nationale kalender neer te zetten.

"We willen graag wedstrijden schaatsen en daarom hebben we ons steentje ook bijgedragen", zegt Douwe de Vries, voorzitter van de Atletenvereniging van de KNSB. "Ook voor de schaatsers zijn dit financieel lastige tijden en nu kiezen we er bewust voor om te investeren in onze sport."