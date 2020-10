Amateursport aan banden; veel vragen bij Harkemase Boys

"Het zat er wel aan te komen, de maatregel komt niet onverwacht", zegt voorzitter Sippe Heeringa.

De club heeft dit seizoen al drie wedstrijden gemist. "Twee keer door corona bij de tegenstander en een keer was er een besmetting bij ons. Zo krijg je wel een scheve competitie en veel onzekerheden. Dan denk je ook: wat is nu beter? Het is natuurlijk niet mooi als je niet kan voetballen, maar voor de staf ook niet meer elke keer die onzekerheid of je op vrijdag misschien hoort dat de wedstrijd niet doorgaan, dat is ook niet fijn voor een team. Die werken naar een wedstrijd toe."

Bij de Boys zijn wel een paar besmettingen geweest. "Dat maakt je ook wel onzeker. We hebben het er ook wel over gehad: moeten de de boel misschien een paar weken platgooien of niet. En er is de discussie over met of zonder publiek."

Paar weken rust?

Woensdag is er weer overleg met de voorzitter van de tweede en derde divisie en de KNVB over hoe het verder moet. De meningen bij de clubs zijn ook verdeeld. "Misschien is het wel beter als we een paar weken rust hebben." Een halve competitie is één van de scenario's. "Als er veel uitvalt en we zijn na de winterstop nog lang niet op de helft, dan wordt het een halve competitie en hebben we een lang zomer. Mocht er ook niet meer getraind worden, dan is zaterdags alleen maar jeugd aan het spelen. En dan ook nog eens zonder publiek. Dat is wel triest."