Blessure Issa Kallon valt mee: NAC-uit mogelijk haalbaar

Vrijdag spelen de Leeuwarders tegen koploper NAC Breda. Dat is een belangrijke wedstrijd en om die reden heeft trainer Henk de Jong Kallon er maar al te graag bij.

Kallon maakte dit seizoen al vijf goals en is blij dat hij vrijdag mogelijk kan meedoen. Gelukkig is de echo gewoon goed, dus nu kunnen we kijken of ik vrijdag haal."