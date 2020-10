Zorgen bij GGD over hoge aantal besmettingen: "We moeten als land ons gedrag veranderen"

"Het hoge aantal heeft te maken met een administratieve inhaalslag van gisteren en vandaag. We hopen dat de cijfers van morgen af weer betrouwbaarder zijn. De cijfers van afgelopen weken waren eigenlijk net iets meer dan we gemeld hebben", zegt Margreet de Graaf van GGD Fryslân. "Dagcijfers zeggen niet zoveel, je moet kijken naar de trend in een week. Maar het loopt wel op, dat hadden we ook wel verwacht. Het ging elke keer over de kop in een paar dagen. Die exponentiële groei is er wat af, maar het loopt nog altijd omhoog en daar wordt je niet blij van."

Hoger percentage

Het percentage van besmettingen is ook omhooggegaan. "In de zomer waren we blij met een testpercentage onder de één procent, nu zitten we op acht procent. Dat loopt snel omhoog. Als iemand doet alsof er niets aan de hand is en naar feestjes gaat en bekenden een hand geeft, dat werkt niet." Elke week wordt de situatie zorgelijker.

Welke maatregelen kunnen helpen?

"We moeten ons wel aan de maatregelen houden en sociale contacten beperken: "Het gaat mis als we even niet op onze hoede zijn. We houden bijvoorbeeld afstand in de supermarkt en als we uit eten gaan met vrienden, maar het gaat bijvoorbeeld mis als we bij de deur nog wat staan te praten. We moeten ons natuurlijke gedrag onderdrukken en dat is lastig en daar hebben we hulp bij nodig. Als land moeten we ons gedrag veranderen."

Er zijn ook cijfers over hoge aantallen besmettingen onder jongeren. Volgens De Graaf zijn de leerlingen niet besmet in scholen, maar erbuiten. "We hebben geen indicatie dat het zich verspreidt in de scholen."

Demonstratie

Bij een GGD-locatie in Drachten waren het afgelopen weekeinde demonstraties van mensen die het niet eens zijn met de maatregelen. "Dat is heel verschrikkelijk voor onze mensen. Ik wil oproepen: laat iedereen zijn werk doen."