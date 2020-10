Zorgen over nieuwe coronamaatregelen kabinet bij Sanjes Safari

"Mensen moeten vooraf online kaarten kopen, zo kunnen we de bezoekersstroom reguleren", vertelt Wimer Visbeek van het park. "Anders kunnen we wel zo'n 600 tot 800 mensen per dag kwijt, maar nu mogen er niet meer dan 150 mensen tegelijk binnen. Dan kunnen we aan alle maatregelen voldoen. Ook zorgen we ervoor dat er geen wachtrij is, want we verkopen 30 tickets per kwartier."

In mei heeft het park nagedacht hoe ze goed aan de maatregels kunnen voldoen, met ruimte tussen de tafels, looproutes, spatschermen in de horeca en een gescheiden in- en uitgang. "We zeggen dat de groten niet in de speeltoestellen mogen, maar als er een kind in het doolhof in nood is, dan moet je wel helpen natuurlijk. Maar gebruik je gezond verstand."

Deur op slot?

Het is een lastige tijd voor het park. "Het is mooi dat we open zijn, elke euro hebben we maar weer. We moeten het over een langere periode zien. We teren wel in. Als we terug naar 30 mensen moeten, dan kan de deur wel op slot."

Hij heeft buikpijn over de komende persconferentie. "Ik hoop dat we op dezelfde voet verder kunnen. Onze sector heeft al veel klappen gehad in het voorjaar, gelukkig was het wel een goede zomer. Maar ik ben bang dat ze ons weer pakken. We zijn niet een eerste levensbehoefte."