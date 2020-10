Martijn Barto: "Ik vind NAC niet de favoriet"

Te gast is Martijn Barto. Oud-speler van Cambuur en nu spitsentrainer bij Cambuur. Andor Faber heeft goed nieuws over de blessure van Issa Kallon. "Hij is vanochtend voor een echo geweest. Er was geen scheurtje te zien in zijn hamstring. Hij zou zelfs bij de topper tegen NAC Breda erbij kunnen zijn."

Barto schrok zondag wel even. "Ja, zeker. Issa is belangrijk voor ons, maar..." "Je gaat toch niet zeggen dat de bank heel belangrijk is," zo valt Andor Barto in de rede. "Nou ja, eigenlijk wel. Ik hoop dat Issa kan spelen. Er zijn altijd een paar die uitgelicht worden. Maar als je ziet hoe Paulissen zich laat zien, hoe Breij er staat, hoe Nieuwpoort, dan wil ik dat wel even benadrukken."

Roelof de Vries vind dat mooi, dat Barto dat zegt. "Het is mooi dat Martijn al even aan het oefenen is voor als hij later zelf voor de moet staan als hoofdtrainer, maar het is natuurlijk wel zo dat als Cambuur spelers als Mühren, Schouten of Kallon mist, het een stuk minder wordt. En eigenlijk kun je dat ook voor het volledige middenveld zeggen met Maulun, Hoedemakers en Jacobs. Als je drie of vier van zulke spelers er niet bi hebt, krijg je het tegen sommige ploegen echt heel zwaar. Als iedereen fit blijft, ben je nog altijd gewoon kampioenskandidaat."

Mark de Leeuwarder even terug in Leeuwarden

"Ik denk dat als de wedstrijd een half uur later was begonnen, dat we dat moeiteloos vol hadden geluld." Mark de Vries was zondag even terug in het stadion en trof daar dus onder andere zijn oud-ploeggenoot Martijn Barto. "Het was erin en eruit. Door die corona, natuurlijk. Dat maakt het wel heel anders. Dat is jammer. Maar het was wel heel leuk om weer eens terug te zijn."

Dordrecht is niet goed aan het seizoen begonnen. Ze staan laatste met vier punten uit zeven wedstrijden. "Ik hoor jullie praten over spelers die wegvallen. Nou, ik kan je vertellen, dat als wij spelers kwijtraken, dat we moeten terugvallen op jongens onder de 19. Cambuur heeft gewoon meer kwaliteit. Wij zijn Dordrecht, wij moeten vooral naar onszelf kijken. Wij moeten ons heel andere zaken richten waar Cambuur op kan, mag en zal richten."

NAC niet de favoriet

Vrijdag staat de topper tussen NAC Breda en Cambuur op het programma. De nummer één NAC Breda heeft nog geen punten verloren, maar de nummer drie Cambuur heeft de goede vorm weer de pakken. Is NAC dan de favoriet? Barto: "Ik vind van niet. Ik ben al verbaasd dat je die vraag stelt. Als je kijkt naar de laatste drie wedstrijden van ons. Vijftien goals. Dan ga je wel met vertrouwen naar Breda."

Tot besluit de vraag aan Barto van wie hij verwacht wie naast NAC Breda en Cambuur mee zullen strijden om promotie."Ik denk dat je Almere City er ook bij moet zetten. Die hebben met, ik geloof, 26 spelers een heel brede selectie. Niet de minste. De Graafschap zal ook meedoen. Dit is niet oneerbiedig bedoeld, maar als die nou tachtig minuten zouden spelen? Goh man, dan zouden ze heel wat minder punten pakken. Dan zit ik wel eens te kijken en prikt Seuntjens er in de laatste minuut weer eentje in. Dat zijn volgens mij de vier ploegen."