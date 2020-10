Zeearend in vogelopvang maakt het goed, na spannende operatie

"Het was een heftige operatie. Hij heeft er niet veel van meegekregen, hij was goed onder zeil. Omdat het om een oudere breuk ging, hebben ze er veel werk van gehad om de pin er goed in te krijgen", zei Hetty Sinnema van de Fûgelhelling. "Dat ging goed, toch werd het weer spannend want nadat hij wakker werd, werd hij slap. Ik dacht dit wordt een geval van: operatie geslaagd, patiënt overleden, maar hij moest frisse lucht hebben. Ik moet zeggen: ik werd een paar jaar ouder, maar het is geslaagd."

De vogel moet nu bijkomen in een kleine kooi. "Het is wel een pittige vogel en hij is het ook niet altijd eens met ons beleid, hij wil hogerop en dat is niet handig. Hij is ingetaped en moet nu rusten. Ik heb goede hoop dat hij zich nu rustig houdt en goed kan opknappen en later weer vliegoefeningen kan maken."

Bijzonder

Het is de eerste keer in de geschiedenis van de opvang dat ze een zeearend hebben. "Het is zelfs nog maar de tweede keer in Nederland, dus dat is wel bijzonder. Er is dan ook veel belangstelling. Op onze oproep om te helpen hebben we veel reacties gekregen, daarmee is de operatie wel bijna betaald. Het is fijn om te horen dat mensen al die lieve woordjes sturen. Ze hebben het beste met hem voor, dat is heel fijn."

Vanwege corona kunnen mensen niet komen om het dier te zien. "Misschien brengen we een livestream, maar we zullen in alle gevallen een wekelijkse updat op Facebook zetten zodat mensen kunnen meegenieten."