Wanneer wordt de coronasituatie in Fryslân ernstig?

Wat is de signaalwaarde?

De signaalwaarde wordt berekend door te kijken naar het totaal aantal besmettingen in de laatste 7 dagen per 100.000 inwoners. In Fryslân is in de afgelopen week van 1024 mensen vastgesteld dat ze besmet zijn met corona. Per 100.000 inwoners zijn dat er op dit moment 158, dat is de actuele signaalwaarde. Ter vergelijking: gister was de signaalwaarde nog 128, een week geleden stond hij nog op 91, en een week daarvoor op 53. In de grafiek laat de blauwe lijn zien hoe de signaalwaarde oploopt.