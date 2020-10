Wedstrijd van SC Heerenveen van zaterdagvond naar zondagmiddag verplaatst

Het gaat om Ajax, AZ, Feyenoord en PSV.

Alle clubs in het betaalde voetbal hebben besloten om de clubs die in Europees verband spelen de ruimte te bieden voor een goede voorbereiding als ze erom vragen. Van alle vier teams actief in de Champions League en Europa League actief heeft de KNVB een verzoek gekregen.

Bij de Keuken Kampioen divisie veranderen ook sommige wedstrijddagen en begintijden van de wedstrijd omdat ze dan op FOX te zien zijn. Dat wordt gedaan omdat er vanwege de coronamaatregelen geen publiek in de stadions mag zijn. Voor Cambuur verandert er ook het een en ander.