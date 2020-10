Drachtster vernielt auto op bruiloft en verliest rijbewijs

Op de bruiloft kreeg de Drachtster ruzie met zijn zwager, waarna de Drachtster het feest verliet, maar niet voodat hij de BMW van zijn zwager met een moersleutel te lijf ging. De verdachte beweerde dat hij enkel een koplamp en een buitenspiegel had gesloopt, maar volgens de eigenaar van de BMW waren de ruiten stuk, zaten er deuken in alle deuren en waren de lampen en spiegels vernield.

Rijontzegging

Toen de Drachtster werd aangehouden, had hij drie keer meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol op. In 2018 was hij ook al veroordeeld voor rijden onder invloed. Gebeurt dat twee keer binnen twee jaar, dan wordt het rijbewijs ongeldig verklaard. De Drachtster zal opnieuw zijn theorie- en praktijkexamen moeten afleggen.

Voor het vernielen van de BMW en het dronken rijden kreeg de man van de politierechter een werkstraf van 80 uren en zes maanden rijontzegging, plus een maand voorwaardelijk. Ook moet de Drachtster de schade aan de BMW betalen, die op zo'n 4.000 euro werd begroot.