In een leeg en stil Cambuurstadion rekende de thuisclub zondag gemakkelijk af met FC Dordrecht. Al in de rust gingen de Leeuwaders met 3-0 aan de leiding en dat werd in de tweede helft nog verder uitgebouwd. In het Cambuur Sjoernaal kijken we terug op de ruime overwinning en laten we hoofdrolspeler Giovanni Korte en trainer Henk de Jong aan het woord.

Bekijk hieronder het nieuwe Cambuur Sjoernaal: