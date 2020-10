Fryske Gea zet vraagtekens bij afbakenen van gebieden om weidevogels te beschermen

Van der Burg denkt dat dit voor een deel komt omdat in het gebied in de Zuidwesthoek niet veel vossen voorkomen. "We denken dat de predatie van andere dieren, vooral uit de lucht, veel groter is geweest dan die van de vos." De draden om om het gebied heen beschermen uiteraard niet tegen predatoren uit de lucht. Toch betekent het niet dat het afbakenen geen goede oplossing is voor andere gebieden. Van den Burg: "Ik denk dat het in kleinere gebieden waar de vossenpredatie wel heel groot is, wel degelijk kan helpen. Maar voor het gebied in de Zuidwesthoek zal het niet uitmaken."

En dus is een oplossing die effectief is voor alle gebieden nog altijd niet gevonden. Van den Burg: "We doen wat we kunnen, maar het landschap is niet heel geschikt meer voor weidevogels. Dat maakt dat de parels waar weidevogels nog wel broeden steeds kwetsbaarder worden."