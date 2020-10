Rode Kruis komt met voedsel-actie voor coronaslachtoffers

In heel Nederland zou het gaan om ongeveer 25.000 ernstige gevallen, die bijvoorbeeld hun baan hebben verloren en die geen geld voor eten hebben. In Fryslân speelt het probleem nog niet veel, vertelt Veronique Huismans van het Friese Rode Kruis. Maar de vraag zal de komende weken wel toenemen, daar is ze zeker van.

Drempel is hoog

Dat het nu nog niet zo speelt in Fryslân, komt omdat de drempel hoog is. Mensen schakelen eerst het netwerk om hun heen in. Pas als dat niet meer lukt, komen ze bij instanties zoals het Rode Kruis terecht.

Boodschappenkaarten

Het Rode Kruis heeft met de eerste coronagolf in Fryslân ook mensen aan eten geholpen, door boodschappenkaarten uit te delen. Toen waren de regels van wat wel en niet mocht vanwege corona duidelijker, zegt Huismans. Bijvoorbeeld sekswerkers in Leeuwarden kwamen zonder werk te zitten. Zij hebben hulp gekregen van het Rode Kruis. De instantie geeft ook hulp aan mensen die hier verblijven zonder geldige papieren.

Giro 7244

Het Rode Kruis is voorlopig geen concurrent van de Voedselbank, wil Huismans nog even duidelijk maken. Mensen die het Rode Kruis iets willen geven, kunnen geld overmaken op giro 7244.