Ernstig ongeluk op de A6 bij Sint Nicolaasga

Volgens omstanders lag de A6 vol met onderdelen van de auto. De traumahelikopter was aanwezig en kon in een stuk weide naast de snelweg landen. De helikopter was echter niet nodig. Het slachtoffer is door de hulpverleners uit de auto gehaald en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Mogelijk is de auto achter op een vrachtwagen gebotst.

Verkeer op de A6 tussen Joure en Lemmer had lange tijd last van het ongeluk. Sinds 13.00 uur is de file voorbij en rijdt het verkeer weer als normaal.